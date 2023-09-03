Експрем'єр Італії заявив, що Франція збила пасажирський літак, намагаючись убити Каддафі

Колишній прем’єр-міністр Італії Джуліано Амато звинуватив ВПС Франції у тому, що вони збили пасажирський літак над Середземним морем у 1980 році в невдалій спробі вбити тодішнього лідера Лівії Муаммара Каддафі.

Про це Амато сказав в інтерв’ю виданню La Repubblica, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю Амато звернувся до президента Франції Емманюеля Макрона з проханням спростувати або підтвердити його твердження про причину авіакатастрофи 27 червня 1980 року, в якій загинула 81 особа на борту лайнера авіакомпанії Itavia Flight 870, що прямував з Болоньї в Палермо.

"Був запущений план вдарити по літаку, на якому летів Каддафі", – заявив Амато. Проте, за його словами, експрем’єр-міністр Італії Беттіно Краксі попередив Каддафі про ці плани і лівійський правитель не сів у літак.

Що стало причиною тодішньої катастрофи, донині невідомо. Дехто вважає, що на борту лайнера вибухнула бомба, тоді як інші стверджують, що в літак влучила ракета.

Сліди на радарах вказують на високу авіаційну активність у тій частині неба, де впав літак.

"Найбільш вірогідною є версія про відповідальність французьких Військово-повітряних сил", – сказав Амато.

За словами Амато, НАТО планував імітувати навчання з великою кількістю літаків, під час яких мала бути випущена ракета по Каддафі як мішені.

Після катастрофи офіційні представники Франції, США і НАТО заперечували будь-яку військову активність в небі тієї ночі.

За словами Амато, ракету, ймовірно, випустив французький винищувач, який злетів з авіаносця, можливо, біля південного узбережжя Корсики.

"Я запитую себе, чому такий молодий президент, як Макрон, який за віком не має стосунку до трагедії на Устіці, не хоче зняти ганьбу, що тяжіє над Францією. А зняти її він може лише двома способами – або продемонструвавши, що ця теза є необґрунтованою, або, як тільки її обґрунтованість буде перевірена, принісши найглибші вибачення Італії та сім'ям жертв від імені свого уряду", – сказав Амато.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на коментарі Амато, заявивши, що заяви її попередника "заслуговують на увагу", але що він повинен надати будь-які вагомі докази, які у нього є на додаток до "особистих висновків".

Однак ці звинувачення можуть чинити тиск на франко-італійські відносини, оскільки обидві країни намагаються налагодити свої дипломатичні відносини після сварки цього літа, коли міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні перервав офіційний візит до Парижа у відповідь на критику міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена щодо міграційної політики Риму.