Экс-премьер Италии заявил, что Франция сбила пассажирский самолет, пытаясь убить Каддафи

Бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато обвинил ВВС Франции в том, что они сбили пассажирский самолет над Средиземным морем в 1980 году в неудачной попытке убить тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Об этом Амато сказал в интервью изданию La Repubblica, пишет "Европейская правда".

В интервью Амато обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой опровергнуть или подтвердить его утверждения о причине авиакатастрофы 27 июня 1980 года, в которой погиб 81 человек на борту лайнера авиакомпании Itavia Flight 870, следовавшего из Болоньи в Палермо.

"Был запущен план ударить по самолету, на котором летел Каддафи", – заявил Амато. Однако, по его словам, экс-премьер-министр Италии Беттино Кракси предупредил Каддафи об этих планах и ливийский правитель не сел в самолет.

Что стало причиной тогдашней катастрофы, по сей день неизвестно. Некоторые считают, что на борту лайнера взорвалась бомба, тогда как другие утверждают, что в самолет попала ракета.

Следы на радарах указывают на высокую авиационную активность в той части неба, где упал самолет.

"Наиболее вероятной является версия об ответственности французских Военно-воздушных сил", – сказал Амато.

По словам Амато, НАТО планировал имитировать учения с большим количеством самолетов, во время которых должна была быть выпущена ракета по Каддафи как мишени.

После катастрофы официальные представители Франции, США и НАТО отрицали какую-либо военную активность в небе той ночью.

По словам Амато, ракету, вероятно, выпустил французский истребитель, который взлетел с авианосца, возможно, у южного побережья Корсики.

"Я спрашиваю себя, почему такой молодой президент, как Макрон, который по возрасту не имеет отношения к трагедии на Устице, не хочет снять позор, тяготеющий над Францией. А снять его он может только двумя способами – либо продемонстрировав, что этот тезис является необоснованным, или, как только его обоснованность будет проверена, принеся глубочайшие извинения Италии и семьям жертв от имени своего правительства", – сказал Амато.

Премьер Италии Джорджия Мелони отреагировала на комментарии Амато, заявив, что заявления ее предшественника "заслуживают внимания", но что он должен предоставить любые веские доказательства, которые у него есть в дополнение к "личным выводам".

Однако эти обвинения могут оказать давление на франко-итальянские отношения, поскольку обе страны пытаются наладить свои дипломатические отношения после ссоры этим летом, когда министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прервал официальный визит в Париж в ответ на критику министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в отношении миграционной политики Рима.