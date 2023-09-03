Правящая партия Грузии признала, что не сможет объявить президенту импичмент

Председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе признал, что парламент не сможет реализовать процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, поскольку для этого не хватит голосов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По его словам, оппозиция четко зафиксировала поддержку Саломе Зурабишвили, "когда она нарушает Конституцию".

"В части выполнения импичмента мы не видим смысла. Мы считаем, что и сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно уже подкреплено доказательствами – все говорят, что не поддержат", – сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что оппозиция поддерживает президента, и "Грузинская мечта" не собирается "умолять" своих оппонентов о поддержке процедуры импичмента.

На этой неделе "Грузинская мечта" объявила, что начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала с визитами, не согласованными правительством.

Правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, большинство из них – в Европу.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС.

Перед инициированием импичмента "Грузинская мечта" подаст запрос в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли Зурабишвили своими визитами основной закон.