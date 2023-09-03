Зеленський обговорив із Макроном пакети допомоги і безпеку Одеської області

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори із главою Франції Емманюелем Макроном.

Про це український президент написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів, що вони із Макроном обговорили, зокрема, наступні оборонні пакети для України.

Також під час переговорів було домовлено про участь Франції й французьких компаній у Форумі оборонних індустрій.

Окремо обговорили забезпечення функціонування "зернового коридору" та посилення безпеки Одеської області.

Крім того, Зеленський з Макроном домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7.

"Особливо подякував Франції за лідерство в реалізації Формули миру. Ми обговорили Глобальний саміт миру, до якого необхідно залучити якнайбільшу кількість країн, особливо тих, що розташовані за межами Європи", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці серпня Макрон зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Під час зустрічі обговорювали подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та український експорт зерна до країн Африки і за її межами.

Перед цим посол України у Франції Вадим Омельченко анонсував подальші партії далекобійних ракет SCALP від Парижа.