Зеленский обсудил с Макроном пакеты помощи и безопасность Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом украинский президент написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что они с Макроном обсудили, в частности, следующие оборонные пакеты для Украины.

Также во время переговоров была достигнута договоренность об участии Франции и французских компаний в Форуме оборонных индустрий.

Отдельно обсудили обеспечение функционирования "зернового коридора" и усиление безопасности Одесской области.

Кроме того, Зеленский с Макроном договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности в развитие декларации G7.

"Особенно поблагодарил Францию за лидерство в реализации Формулы мира. Мы обсудили Глобальный саммит мира, к которому необходимо привлечь как можно большее количество стран, особенно тех, что расположены за пределами Европы", – отметил Зеленский.

Напомним, в конце августа Макрон встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время встречи обсуждали дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "формулы мира" и украинский экспорт зерна в страны Африки и за ее пределами.

Перед этим посол Украины во Франции Вадим Омельченко анонсировал дальнейшие партии дальнобойных ракет SCALP от Парижа.