Макрон прийняв Кулебу у Франції: говорили про підтримку і "формулу миру"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Франції 30 серпня провів зустріч з французьким президентом Емманюелем Макроном.

Про це Кулеба розповів у своєму акаунті в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що Макрон прийняв його після контактів французького очільника держави із президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та наш експорт зерна до країн Африки і за її межами. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки Франції", – зазначив глава МЗС.

I was honored to be received by @EmmanuelMacron following his contacts with @ZelenskyyUa. Discussed further military support, expanding the Peace Formula coalition and our grain exports to countries in Africa and beyond. I thanked him for reaffirming France’s continued support. pic.twitter.com/Xat5DE2VCg