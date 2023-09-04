Прем'єр Грузії намагається виправдати намір оголосити імпічмент президентці

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пояснив рішення керівної партії "Грузинська мрія" почати процедуру імпічменту президентці Саломе Зурабішвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський Перший канал.

Грузинський прем'єр звинуватив Зурабішвілі у порушенні Конституції через її європейське турне, наголосивши, що згідно з Основним законом зовнішня політика здійснюється урядом Грузії.

"Якщо уряд уповноважує президента, тільки в цьому випадку він може виконувати ці повноваження", – зазначив Гарібашвілі.

Прем'єр заявив, що місяць тому він надіслав офіційну відмову на здійснення цих візитів.

"Кілька місяців тому президентка сказала, що влада Грузії не виконує своїх зобов'язань, а також сказала, що найтривожніше те, що Грузія не заслужила статусу кандидата торік. Після цього, звичайно, нам не потрібні додаткові докази, щоб просто втратити довіру", – розповів Гарібашвілі.

"У нас не було жодної мотивації, з мого боку було б невиправдано делегувати їй будь-які повноваження. Шкода, що президент Грузії демонстративно порушує закон. У цей час ми повинні подавати приклад. Тому рішення, ухвалене керівною партією, було виправданим", – резюмував прем'єр.

Раніше голова фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе визнав, що парламент не зможе реалізувати процедуру імпічменту президентці Саломе Зурабішвілі, оскільки для цього забракне голосів.

Минулого тижня "Грузинська мрія" оголосила, що починає процедуру імпічменту Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.

Уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, більшість з них – до Європи.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС.

Перед ініціюванням імпічменту "Грузинська мрія" заявила, що подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми візитами порушила основний закон.