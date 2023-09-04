Премьер Грузии пытается оправдать намерение объявить импичмент президенту

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил решение правящей партии "Грузинская мечта" начать процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский Первый канал.

Грузинский премьер обвинил Зурабишвили в нарушении Конституции из-за ее европейского турне, отметив, что согласно Основному закону внешняя политика осуществляется правительством Грузии.

"Если правительство уполномочивает президента, только в этом случае он может выполнять эти полномочия", – отметил Гарибашвили.

Премьер заявил, что месяц назад он направил официальный отказ на осуществление этих визитов.

"Несколько месяцев назад президент сказала, что власти Грузии не выполняют своих обязательств, а также сказала, что самое тревожное то, что Грузия не заслужила статуса кандидата в прошлом году. После этого, конечно, нам не нужны дополнительные доказательства, чтобы просто потерять доверие", – рассказал Гарибашвили.

"У нас не было никакой мотивации, с моей стороны было бы неоправданно делегировать ей какие-либо полномочия. Жаль, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. В это время мы должны подавать пример. Поэтому решение, принятое правящей партией, было оправданным", – резюмировал премьер.

Ранее глава фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе признал, что парламент не сможет реализовать процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, поскольку для этого не хватит голосов.

На прошлой неделе "Грузинская мечта" объявила, что начинает процедуру импичмента Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала с визитами, не согласованными правительством.

Правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, большинство из них – в Европу.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС.

Перед инициированием импичмента "Грузинская мечта" заявила, что подаст запрос в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли Зурабишвили своими визитами основной закон.