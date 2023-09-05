Молдова знову проведе планові навчання резервістів
Вівторок, 5 вересня 2023, 13:51
Молдова наприкінці вересня проведе четверті за рік планові навчання резервістів збройних сил.
Як інформує Newsmaker, пише "Європейська правда", про це Міністерство оборони оголосило 5 вересня.
Навчання, що є частиною річного плану, відбудуться 25-29 вересня. Військові у запасі отримають повістки із запрошенням за місцем проживання.
Мета навчань – перевірити навички резервістів та нагадати принципи роботи зі зброєю і технікою. За неявку на навчання без поважної причини загрожує штраф.
У Міноборони нагадали, що такі навчання цьогоріч вже проходили у квітні, травні й червні.
Нагадаємо, в Естонії наприкінці серпня почалися наймасштабніші збори резервістів.
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