В Естонії починаються наймасштабніші навчальні збори резервістів

В Естонії сьогодні, 28 серпня, розпочинаються навчальні збори за участю 10 тисяч резервістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Це найбільші за весь час в Естонії збори резервістів, яких минулого року приписали до підрозділів територіальної оборони.

З моменту відновлення незалежності балтійської країни це одна з найбільших логістичних операцій її Сил оборони, оскільки учасники зборів отримають близько 500 тисяч одиниць військового спорядження.

Очікується, що активна фаза зборів відбуватиметься в округах територіальної оборони по всій Естонії в період з 28 серпня до 8 жовтня.

Раніше повідомлялося, що до кінця наступного року для Сил оборони Естонії побудують нові склади в Тартуському повіті у зв'язку зі збільшенням запасів військового спорядження.

Як повідомлялося, Естонія отримає 40 млн євро зі спільного фінансування НАТО на будівництво інфраструктури для прийому військ і техніки союзників.

Перед цим державний центр оборонних інвестицій Естонії (RKIK) оголосив про масштабну спільну закупівлю з Литвою мобільних польових госпіталів і перев'язувальних пунктів.