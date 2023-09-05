Молдова снова проведет плановые учения резервистов
Вторник, 5 сентября 2023, 13:51
Молдова в конце сентября проведет четвертые за год плановые учения резервистов вооруженных сил.
Как информирует Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом Министерство обороны объявило 5 сентября.
Учения, являющиеся частью годового плана, состоятся 25-29 сентября. Военные в запасе получат повестки с приглашением по месту жительства.
Цель учений – проверить навыки резервистов и напомнить принципы работы с оружием и техникой. За неявку на учения без уважительной причины грозит штраф.
В Минобороны напомнили, что такие учения в этом году уже проходили в апреле, мае и июне.
Напомним, в Эстонии в конце августа начались самые масштабные сборы резервистов.
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