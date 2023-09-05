Литва передала Україні ще один потужний автотрансформатор

Україна отримала від Литви другий потужний силовий автотрансформатор у межах співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство енергетики України.

Як зазначають у відомстві, його встановлять на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформуватиме напругу з магістрального до розподільного рівня, забезпечуючи живленням до 200 тисяч домогосподарств.

"Литва – не просто партнер, а й надійний друг України. Ми спільними зусиллями протидіємо агресії російських терористів на різних ділянках фронту, зокрема енергетичному. Дякуємо нашим литовським друзям за цю підтримку", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, підтримка литовських партнерів у вигляді потужного обладнання допомагає українським енергетикам не тільки відновлювати пошкоджені об’єкти, але і посилювати стійкість енергосистеми.

За сприяння в передачі автотрансформатора Міненерго також висловило вдячність компанії LITGRID, яка стала донором, а також неурядовій організації MELYNA IR GELTONA (BLUE/ YELLOW) та посольству Литви в Україні.

Україна отримала з Литви вже 67 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1 286 тонн. Серед отриманого обладнання – електростанції резервного живлення, силові трансформатори, трансформатори струму-напруги, трансформатори струму, трансформатор напруги та інше обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми.

У травні повідомлялося, що Україна від початку російського вторгнення отримала близько 90 тисяч тонн допомоги в натуральній формі, як-от обладнання та медикаментів, через Механізм цивільного захисту ЄС.

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС 20 квітня 2023 року. В рамках цього механізму держави ЄС та інші країни співпрацюють у питаннях готовності та реагування на кризи та катастрофи.

Завдяки дії Механізму Україна отримувала допомогу і раніше, як і будь-яка країна у світі після відповідного запиту. Як член Механізму Україна отримає доступ до експертних обмінів, навчальних програм та тренувань, а також зможе надавати допомогу країнам, що опиняються у кризі.