Прем’єрка Естонії давала пояснення у парламенті через "російський бізнес" чоловіка

Прем’єрка Естонії Кая Каллас приходила на засідання антикорупційного комітету парламенту країни – Рійгікогу – у зв’язку зі скандалом довкола "російського бізнесу" чоловіка.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Спілкування Каллас із членами комітету, який очолює Март Хельме – представник EKRE, ключових політичних опонентів Каї Каллас, – проходило емоційно.

Хельме та Прійт Сібул із партії "Вітчизна" розпитували Каллас про деталі пояснень, які її чоловік Арво Халлік надав щодо позики, яку отримав від неї.

Каллас сказала, що деталі про використання коштів, які вона надала фірмі свого чоловіка Novaria Consult, варто дивитися у звітності компанії.

Прем’єрка не стала відповідати на запитання про час надання позики, "щоб бути впевненою, що потім знову не скажуть, що вона збрехала".

Вона також запевнила, що сплатила податки з відсотків, які отримала за повернену позику, та що ще не отримала назад 22 тисячі євро, які позичила фірмі у 2023 році.

Март Хельме також закидав Каллас, що її дохід за останні п'ять років був менший, ніж надана позика у розмірі 350 тисяч євро. Прем’єрка у відповідь на це нагадала, що до приходу у політику працювала адвокатом і тоді її дохід був у дев’ять разів більшим.

Каллас знову повторила свої аргументи про те, що бізнес чоловіка не можна називати "російським".

"Вони припинили діяльність у Росії через місяць після початку війни, а далі допомагали мажоритарному акціонеру. Чи можна це вважати російським бізнесом? Якщо у тебе немає російських клієнтів, ти не залишаєш там жодного євро, рубля, долара, нічого там не купуєш і не продаєш, то за якою формулою це російський бізнес?" – запитала Каллас.

Вона також повторила, що дізналася про все вже після того, як на тему звернули увагу ЗМІ.

Від членів комітету лунали пропозиції для неї ще раз подати декларацію щодо позики Novaria Consult, а також поділитися з членами комітету декларацією про доходи за 2010 рік.

Однопартієць Каллас, член "Партії реформ" Валдо Рандпере розкритикував те, як діє комісія у розслідуванні скандалу. І він, і Каллас підняли питання про те, як заробляє гроші Март Хельме, про час його роботи послом у Росії та про його заміський будинок у Сууре-Ляхтру.

Нагадаємо, соцопитування засвідчили, що скандал поки не вдарив по рейтингах "Партії реформ", проте більшість громадян вважають, що сама Каллас має піти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії