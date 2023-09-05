Премьер Эстонии ответила на заявление президента о своей отставке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на заявление президента страны Алара Кариса, который накануне высказался за ее отставку в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

Об этом Каллас сказала в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

Эстонский премьер подчеркнула, что намерена придерживаться предусмотренного Конституцией порядка, согласно которому с должности ее может снять парламент большинством голосов.

"Президент сказал мне именно то, что он потом заявил и общественности, и что он говорил и раньше, а ведь у нас совсем недавно были выборы, – отметила она.

Каллас добавила, что хочет "вежливо указать президенту на свое другое мнение и остаюсь при этом мнении".

"Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнеры по коалиции и моя партия меня поддерживают – а до сих пор они не давали мне повода в этом усомниться", – заметила она.

Накануне Алар Карис заявил, что предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

Напомним, 4 сентября Каллас приходила на заседание антикоррупционного комитета парламента страны – Рийгикогу – в связи со скандалом вокруг "российского бизнеса" мужа.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.