До Литви повернули викрадену і вивезену в Росію дівчинку

Литовський національний центр кризового управління повідомив, що викрадену і вивезену в Росію малолітню дівчинку повернули до Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Вивезена в Росію дівчинка вже в Литві", – повідомили в центрі.

Міністр соціального захисту і праці Моніка Навіцкене пізніше повідомила, що дівчинка та її мати наразі почуваються добре.

"Це дійсно хвилююча новина, я дуже вдячна всім литовським установам", – сказала міністр.

Навіцкене сказала, що не може розкрити подробиці повернення маленької дівчинки до Литви, але зазначила, що операція була складною, у ній брало участь багато людей і установ.

Президент Литви Гітанас Науседа подякував відомствам за їхню роботу і зусилля у своєму акаунті у Facebook у вівторок увечері.

"Сьогодні ввечері (прийшли. – Ред.) хороші новини – дівчинка, яку незаконно вивезли в Росію, вже перебуває в Литві разом зі своєю матір'ю. Дякую всім установам за щиру роботу і зусилля щодо якнайшвидшого повернення дитини на Батьківщину!" – написав Науседа.

Раніше у Литві розпочали розслідування після повідомлення жінки про те, що 37-річний чоловік забрав їхню неповнолітню доньку і не повернув її в обумовлений час.

Згодом з’ясувалося, що чоловік із донькою переплив човном річку Скірвіте в Шилутському районі, перетнувши у такий спосіб кордон з РФ.

Росія відмовлялася видати дитину і чоловіка, посилаючись на те, що чоловік має не тільки литовське, а й російське громадянство.