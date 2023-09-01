Президент Литви відреагував на скандал з викраденою і вивезеною в РФ дівчинкою

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував ситуацію з викраденням неповнолітньої дівчинки, яку батько, у якого є російське громадянство, вивіз до Калінінградської області РФ.

Як пише "Європейська правда", заяву Науседи наводить LRT.

Він зазначив, що ситуація є непростою попри зусилля, яких докладають литовські відомства.

"Наші органи роблять усе, що можуть. Є контакти з російською владою, і поки що я бачу, що ця співпраця відбувається. Міжнародні конвенції та угоди зобов'язують навіть такі країни, як Росія, принаймні імітувати якусь співпрацю. Ну, я вже багато разів говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб повернути дівчинку", – сказав Науседа.

Литовський президент зауважив, що чоловік, який викрав дитину, спланував свої дії заздалегідь.

Він додав, що влада повинна зробити все можливе, щоб повернути дитину до Литви.

Минулими вихідними у Литві розпочали розслідування після повідомлення жінки про те, що 37-річний чоловік забрав їхню неповнолітню доньку і не повернув її в обумовлений час.

Згодом з’ясувалося, що чоловік із донькою переплив човном річку Скірвіте в Шилутському районі, перетнувши у такий спосіб кордон з РФ.

За даними литовської влади, наразі чоловік разом з дитиною перебувають на російській території.

Росія відмовляється видати дитину і чоловіка, посилаючись на те, що чоловік має не тільки литовське, а й російське громадянство.

Чоловіка визнано підозрюваним у викраденні дитини та незаконному перетині державного кордону, йому заочно просять призначити арешт.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що голова білоруського Червоного Хреста Дмитрій Шевцов причетний до викрадення українських дітей з окупованих територій, у зв'язку з чим глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.

Також варто зазначити, що Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування фактів можливого незаконного вивезення українських дітей до Білорусі.