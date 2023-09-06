В Литву вернули похищенную и вывезенную в Россию девочку

Литовский национальный центр кризисного управления сообщил, что похищенную и вывезенную в Россию малолетнюю девочку вернули в Литву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Вывезенная в Россию девочка уже в Литве", – сообщили в центре.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене позже сообщила, что девочка и ее мать сейчас чувствуют себя хорошо.

"Это действительно волнующая новость, я очень благодарна всем литовским учреждениям", – сказала министр.

Навицкене сказала, что не может раскрыть подробности возвращения маленькой девочки в Литву, но отметила, что операция была сложной, в ней участвовало много людей и учреждений.

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил ведомства за их работу и усилия в своем аккаунте в Facebook во вторник вечером.

"Сегодня вечером есть хорошие новости – девочка, которую незаконно вывезли в Россию, уже в Литве вместе со своей матерью. Спасибо всем учреждениям за искреннюю работу и усилия по скорейшему возвращению ребенка на Родину!" – написал Науседа.

Ранее в Литве начали расследование после сообщения женщины о том, что 37-летний мужчина забрал их несовершеннолетнюю дочь и не вернул ее в оговоренное время.

Впоследствии выяснилось, что мужчина с дочерью переплыл на лодке реку Скирвите в Шилутском районе, перейдя таким образом границу с РФ.

Россия отказывалась выдать ребенка и мужчину, ссылаясь на то, что мужчина имеет не только литовское, но и российское гражданство.