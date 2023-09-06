У Франції заговорили про шкільну форму після заборони мусульманських суконь-абая

У Франції почалася дискусія про запровадження шкільної форми для уникнення суперечок про одяг після того, як урядовим рішенням у школах заборонили мусульманські сукні-абая як такі, що вказують на релігійні погляди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Пропозицію про шкільну форму озвучив міністр освіти. Після того на підтримку ідеї висловилися очільники вже кількох міст та регіонів, серед останніх – президентка ради регіону Пеї-де-ля-Луар Крістель Морансе.

Так, на її думку, школа має бути тим місцем, де належність дитини до певної релігійної групи чи її соціальний статус не мають демонструватися, і чим менш очевидними вони є, тим більше рівності між учнями, а шкільна форма може це забезпечити.

Одночасно деякі депутати від лівих партій назвали ідею зі шкільною формою "ретроградною".

У південному місті Перпіньян директори кількох початкових шкіл зголосилися невідкладно запустити експеримент зі шкільною формою, яка була б ідентична для усіх учнів, та вже анонсували батьківські збори з цього питання, пише France Bleu.

Водночас деякі приватні заклади, зокрема приватні ліцеї (у Франції це загальна назва для старших класів), з власної ініціативи вже тривалий час використовують форму.

Опитані учні одного з паризьких ліцеїв називають перевагою те, що їм не доводиться довго підбирати гардероб на кожен день і те, що завдяки формі не помітно, хто з більш заможної родини. Водночас форму критикують за неможливість проявити в одязі власний стиль і особистість.

Нагадаємо, з початком нового навчального року у французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло. Глибоко віруючі представники мусульманської спільноти називають це дискримінацією.

Президент Франції Емманюель Макрон захищає урядове рішення, наполягаючи, що школа має бути світською в інтересах усіх громадян.