Во Франции заговорили о школьной форме после запрета мусульманских платьев-абая

Во Франции началась дискуссия о введении школьной формы во избежание споров об одежде после того, как правительственным решением в школах запретили мусульманские платья-абая как указывающие на религиозные взгляды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Предложение о школьной форме озвучил министр образования. После того в поддержку идеи высказались руководители уже нескольких городов и регионов, среди последних – президент совета региона Пеи-де-ля-Луар Кристель Морансе.

Так, по ее мнению, школа должна быть тем местом, где принадлежность ребенка к определенной религиозной группе или его социальный статус не должны демонстрироваться, и чем менее очевидными они будут, тем больше равенства между учениками, а школьная форма может это обеспечить.

Одновременно некоторые депутаты от левых партий назвали идею со школьной формой "ретроградной".

В южном городе Перпиньян директора нескольких начальных школ согласились безотлагательно запустить эксперимент со школьной формой, которая была бы идентична для всех учеников, и уже анонсировали родительские собрания по этому вопросу, пишет France Bleu.

В то же время некоторые частные заведения, в частности частные лицеи (во Франции это общее название для старших классов), по собственной инициативе уже длительное время используют форму.

Опрошенные ученики одного из парижских лицеев называют преимуществом то, что им не приходится долго подбирать гардероб на каждый день и то, что благодаря форме не заметно, кто из более состоятельной семьи. В то же время форму критикуют за невозможность проявить в одежде собственный стиль и личность.

Напомним, с началом нового учебного года во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело. Глубоко верующие представители мусульманского сообщества называют это дискриминацией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон защищает правительственное решение, настаивая, что школа должна быть светской в интересах всех граждан.