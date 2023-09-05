Макрон захищає заборону у школах мусульманських суконь-абая

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не вважає дискримінацією рішення про заборону у французьких школах суконь, що мають назву абая, тому що школа має бути світською в інтересах усіх громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить BFMTV.

Макрон, захищаючи рішення уряду, заявив, що школа – "не місце для релігійних символів".

"Школа – безкоштовна світська установа і обов’язкова для відвідування", – додав президент.

Він додав, що не бачить стигматизації і дискримінації у такому підході.

"Хто займається стигматизацією – то це ті, хто виступає за носіння такого одягу", – заявив президент.

На думку Макрона, питання не можна було ігнорувати, тому що якби не було чіткого рішення на національному рівні – тягар відповідальності і тиск з боку батьків ліг би на адміністрації школи.

"Потрібно їх захищати, тому якщо цього не робити – дійде до того, що виклики принципу світськості почнуть вкорінюватися і закону не будуть дотримуватися… Не можна жити так, ніби у нас не сталося терористичного нападу на Самюеля Паті", – заявив Макрон.

Нагадаємо, йдеться про показове вбивство у жовтні 2020 року вчителя історії, який на уроках показував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Терорист виявився 18-річним чеченцем, вихідцем з Москви, що на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам він не був студентом коледжу.

Вшанувати пам’ять вбитого вчителя вийшли тисячі людей по всій країні. Самюеля Паті посмертно нагородили Орденом почесного легіону – найвищою державною нагородою Франції.

Після того Франція схвалила додаткові зміни до законодавства, щоб посилити принцип світськості в освіті і публічній сфері.