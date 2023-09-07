У США готують нові звинувачення проти сина Байдена

Сину президента США Джо Байдена Гантеру до кінця серпня планують оголосити нові звинувачення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Федеральні прокурори очікують, що так зване велике журі оголосить звинувачення до кінця вересня, згідно з документами, поданими до суду 6 вересня.

Документи подали у справі щодо зберігання зброї, в якій Байдена-молодшого звинувачують у володінні вогнепальною зброєю тоді, коли він вживав наркотики. Також щодо Гантера Байдена вели слідство у зв’язку з його бізнес-діяльністю.

Адвокати Гантера Байдена наполягають, що прокурори не можуть висувати нові звинувачення у справі про вогнепальну зброю згідно з угодою, досягнутою сторонами, тому що Байден її дотримувався. В угоді є пункт про імунітет від федеральних переслідувань за інші потенційні злочини.

Проте прокурори заявили, що угода вже не може вважатися дійсною, як і решта угоди про визнання провини, за якою Гантер Байден мав визнати провину у дрібних податкових порушеннях.

Паралельно республіканці у Палаті представників готуються дослідити підстави для імпічменту президента Байдена через те, що він нібито відігравав роль у підприємницькій діяльності сина, коли був віцепрезидентом США.

Відколи республіканці у січні отримали контроль над Палатою представників, щодо молодшого Байдена ведуть конгресові розслідування і депутати зібрали тисячі сторінок документів щодо фінансів членів родини Байденів, подаючи запити до держвідомств.

Три комітети Палати представників ведуть одночасно кілька розслідувань, пов’язаних з Джо Байденом і Гантером Байденом. Хоча республіканці сподівалися довести зв’язки між фінансовими справами Байдена-молодшого і його батьком, вони поки не знайшли доказів, що президент тоді прямо брав участь у його справах.

У червні Гантеру Байдену висунули звинувачення у тому, що він не сплатив понад 100 тисяч доларів податку з доходу у 1,5 млн у 2017 та 2018 роках. Очікувалося, що він у липні визнає провину за угодою з прокурорами, і прокурори проситимуть два роки випробувального терміну. Проте справа розсипалася після слухань, коли суддя Меріеллен Норейка висловила застереження щодо специфіки справи і своєї ролі у процесі.

Якщо прокурори висунуть нові звинувачення щодо володіння зброї, вони можуть зіткнутися з оскарженнями. Так, федеральний апеляційний суд у Луїзіані нещодавно виніс рішення проти заборони на володіння зброєю особами, які вживають наркотики, посилаючись на рішення Верховного суду США від 2022 року.

Нагадаємо, Білий дім створив оперативний штаб з двох десятків юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю для реагування на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту президента Джо Байдена.