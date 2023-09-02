Білий дім готується до імовірної процедури імпічменту Байдена за ініціативою республіканців

Білий дім створив оперативний штаб з двох десятків юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю для реагування на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News з посиланням на посадовців Білого дому.

Вісім осіб, знайомих з планами, розповіли, що ці зусилля формувалися протягом декількох місяців в офісі юрисконсульта Білого дому в рамках відповіді на розслідування, яке очолюють республіканці в Палаті представників.

Помічники та союзники Байдена кажуть, що готуються рішуче протидіяти розслідуванню щодо імпічменту і представити його як бездоказову партійну фікцію, яка демонструє схильність Республіканської партії до хаосу.

"Порівнювати це з минулими імпічментами – це не яблука з яблуками і навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами. Ніколи в сучасній історії імпічмент не ґрунтувався на відсутності доказів", – сказав помічник Білого дому.

Білий дім почав готуватися до імпічменту в перший день роботи нової більшості в Палаті представників цього року. Але тепер, коли спікер Кевін Маккарті, республіканець від Каліфорнії, назвав розслідування щодо імпічменту "природним кроком вперед", помічники Білого дому провели серпневі канікули, вивчаючи заяви Республіканської партії і допрацьовуючи послання і команду реагування, повідомило джерело, знайоме з цією стратегією.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Хантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Воно також заглибиться в поки що недоведені твердження про те, що Джо Байден займався хабарництвом, корупцією або іншим чином зловживав своєю владою, щоб допомогти збагатити свого сина, коли був віцепрезидентом. Однак навіть деякі представники Республіканської партії в Палаті представників визнали, що не мають доказів неправомірних дій президента.

Тим не менш, Маккарті наполягає на тому, що існує "культура корупції, яка пронизує всю сім'ю Байденів".

Особа, знайома з ходом підготовки у Білому домі, заявила, що розслідування щодо імпічменту, яке зараз розглядає Республіканська партія, "не є зусиллям, що ґрунтується на фактах, це зусилля, зосереджене на виборах".

Якщо республіканці доведуть до кінця погрози розслідування імпічменту в найближчі тижні або місяці, демократи планують переконати громадськість у тому, що політика республіканців "відірвана від життя", оскільки ті домагаються імпічменту, що може порушити роботу уряду.

Нагадаємо, керівна партія Грузії "Грузинська мрія" оголосила, що починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.