Профільний єврокомісар підтримав пропозицію про розширення ЄС до 2030 року

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року, а не офіційну позицію своєї керівниці Урсули фон дер Ляєн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Угорський комісар Олівер Варгеї не погодився з позицією Єврокомісії про те, що не повинно бути кінцевої дати наступного розширення ЄС, що ставить під сумнів внутрішню єдність виконавчої влади ЄС у цьому питанні, йдеться у публікації.

Посилаючись на графік розширення, запропонований Мішелем, Варгеї заявив у середу, що Єврокомісія повинна бути готова прийняти нових членів до 2030 року.

"Зі свого боку ми невтомно працювали в цьому напрямку – тому я дуже радий, що нарешті країни-члени ЄС також починають рухатися і мобілізуватися політично, і готові інвестувати політично, щоб мати нових членів ЄС до 2030 року", – сказав Варгеї під час пресконференції в Анкарі за участю міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Видання Politico зазначає, що ця позиція відходить від офіційної позиції Комісії про те, що розширення ЄС є "процесом, заснованим на заслугах", який не має офіційного дедлайну.

Варгеї не перший високопосадовець ЄС, який підтримує більш амбітні часові рамки для розширення ЄС.

Минулого тижня глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель привітав ідею встановлення кінцевого терміну розширення, стверджуючи, що це "мобілізує нашу (ЄС. – Ред.) енергію і енергію країн-кандидатів".

Розширення піднялося на перше місце в списку пріоритетів ЄС після російського вторгнення в Україну, а на Єврокомісію чинять тиск з вимогою розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця року.

Під час свого візиту до Анкари Варгеї розвіяв будь-які надії на те, що Туреччина, чия заявка на вступ до ЄС застрягла на десятиліття, може вступити до Євросоюзу в найближчому майбутньому.

"Переговори про вступ зараз зайшли в глухий кут, і для того, щоб їх відновити, існують дуже чіткі критерії, встановлені також Європейською Радою, які необхідно виконати, і ці критерії пов'язані з демократією і верховенством права", – сказав Варгеї.

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