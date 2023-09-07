Профильный еврокомиссар поддержал предложение о расширении ЕС до 2030 года

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года, а не официальную позицию своей руководительницы Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Венгерский комиссар Оливер Варгеи не согласился с позицией Еврокомиссии о том, что не должно быть конечной даты расширения ЕС, что ставит под сомнение внутреннее единство исполнительной власти ЕС в этом вопросе, говорится в публикации.

Ссылаясь на график расширения, предложенный Мишелем, Варгеи заявил в среду, что Еврокомиссия должна быть готова принять новых членов к 2030 году.

"Со своей стороны мы неутомимо работали в этом направлении – поэтому я очень рад, что наконец страны-члены ЕС также начинают двигаться и мобилизоваться политически, и готовы инвестировать политически, чтобы иметь новых членов ЕС к 2030 году", – сказал Варгеи во время пресс-конференции в Анкаре с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Издание Politico отмечает, что эта позиция отходит от официальной позиции Комиссии о том, что расширение ЕС является "процессом, основанным на заслугах", который не имеет официального дедлайна.

Варгеи не первый высокопоставленный чиновник ЕС, который поддерживает более амбициозные временные рамки для расширения ЕС.

На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель приветствовал идею установление конечного срока расширения, утверждая, что это "мобилизует нашу (ЕС. – Ред.) энергию и энергию стран-кандидатов".

Расширение поднялось на первое место в списке приоритетов ЕС после российского вторжения в Украину, а на Еврокомиссию оказывается давление с требованием начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца года.

Во время своего визита в Анкару Варгеи развеял любые надежды на то, что Турция, чья заявка на вступление в ЕС застряла на десятилетия, может вступить в Евросоюз в ближайшем будущем.

"Переговоры о вступлении сейчас зашли в тупик, и для того, чтобы их возобновить, существуют очень четкие критерии, установленные также Европейским Советом, которые необходимо выполнить, и эти критерии связаны с демократией и верховенством права", – сказал Варгеи.

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