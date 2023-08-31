Боррель: ЄС потрібен орієнтовний час вступу нових членів, їх може бути 10
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.
Про це він заявив на пресконференції в четвер за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в іспанському Толедо, повідомляє "Європейська правда".
Топ-дипломат Євросоюзу вказав, що питання розширення "витало над нашими дискусіями".
"Україна повинна стати членом ЄС, Західні Балкани – теж, і швидко. Гадаю, війна в Україні мала побічним ефектом прискорення процесу розширення – який, однозначно, є процесом на основі заслуг: держава-кандидат стане членом, коли виконає всі умови", – підкреслив Боррель.
"Але водночас, на мою думку, непогано б зафіксувати політичну ціль, горизонт, аби надати політичному процесу поштовх. І звісно, (поштовх. – Ред.) для нас, бо ми теж повинні готуватись до розширення, яке може призвести до появи десяти нових членів", – додав він.
Боррель не уточнив, яких саме нових десятьох членів ЄС має на увазі, та вказав, що "часова мета" розширення ЄС може "мобілізувати нашу енергію та енергію держав-кандидатів".
Нагадаємо, на форумі в словенському курортному місті Блед у понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.
Перед присутніми лідерами він підкреслив, що розширення ЄС є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, оскільки членство в ЄС несе як обов’язки, так і переваги.
У Європейській комісії, однак, заклик готуватись до розширення Європейського Союзу на конкретний рік не підтримали.