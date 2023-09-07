Світові кінозірки критикують міністерку культури Німеччини через Берлінале
Міністерка культури Німеччини Клаудія Рот потрапила під критику з боку зірок світового кіно через її ставлення до художнього керівництва Берлінського кінофестивалю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Німецьке Міністерство культури вирішило не продовжувати контракт з артдиректором фестивалю Карло Шатріаном.
У зв’язку із цим режисер Мартін Скорсезе, акторка Крістен Стюарт та ще понад 100 кінозірок підписали відкритий лист, у якому назвали поведінку міністерки Рот "шкідливою, непрофесійною та аморальною".
"Карло Шатріан, можливо, не є шоуменом, але у своїй спокійній манері він і його команда обрали відкритий і художньо корисний кураторський шлях, показуючи нові напрямки у світовому кінематографі, кидаючи виклик стереотипам і з'єднуючи різні напрямки кіновиробництва", – йдеться у листі.
Минулого тижня Рот оголосила, що Берлінським кінофестивалем керуватиме одна людина, а не дві.
Крім артдиректора Шатріана, контракт також не продовжили з виконавчою директоркою фестивалю Маріетт Ріссенбек.
Шатріан оголосив, що взагалі залишить роботу над фестивалем у 2024 році.
За словами речника очільниці Мінкульту, Рот висловила жаль, що Шатріан більше не може працювати на Берлінале. За його словами, у міністерки після розмови із Шатріаном склалося враження, що він "готовий вступити в переговори з новим директором".
Нагадаємо, у липні Міністерство закордонних справ Хорватії надіслало Сербії ноту протесту після того, як у Белграді назвали частину хорватської літературної спадщини літературою "подвійної належності", а тому також і сербською.