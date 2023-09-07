Мировые кинозвезды критикуют министра культуры Германии из-за Берлинале

Министр культуры Германии Клаудия Рот попала под критику со стороны звезд мирового кино из-за ее отношения к художественному руководству Берлинского кинофестиваля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Немецкое Министерство культуры решило не продлевать контракт с арт-директором фестиваля Карло Шатрианом.

В связи с этим режиссер Мартин Скорсезе, актриса Кристен Стюарт и еще более 100 кинозвезд подписали открытое письмо, в котором назвали поведение министра Рот "вредным, непрофессиональным и аморальным".

"Карло Шатриан, возможно, не шоумен, но в своей спокойной манере он и его команда выбрали открытый и художественно полезный кураторский путь, показывая новые направления в мировом кинематографе, бросая вызов стереотипам и соединяя различные направления кинопроизводства", – говорится в письме.

На прошлой неделе Рот объявила, что Берлинским кинофестивалем будет руководить один человек, а не два.

Кроме арт-директора Шатриана, контракт также не продлили с исполнительным директором фестиваля Мариетт Риссенбек.

Шатриан объявил, что вообще оставит работу над фестивалем в 2024 году.

По словам представителя главы Минкульта, Рот выразила сожаление, что Шатриан больше не может работать на Берлинале. По его словам, у министра после разговора с Шатрианом сложилось впечатление, что он "готов вступить в переговоры с новым директором".

Напомним, в июле Министерство иностранных дел Хорватии направило Сербии ноту протеста после того, как в Белграде назвали часть хорватского литературного наследия литературой "двойной принадлежности", а потому также и сербской.