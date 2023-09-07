На вокзалі Мюнхена поїзди зупинилися на кілька годин через аварію

У Німеччині у четвер, 7 вересня, рух більшості поїздів на головному вокзалі Мюнхена було призупинено на кілька годин через пошкодження контактної мережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням DPA.

"Наразі неможливо передбачити, коли рух поїздів буде відновлено", – повідомив німецький залізничний оператор Deutsche Bahn.

У вестибюлі вокзалу зібрався величезний натовп людей.

Elke Richter/dpa

Головний вокзал Мюнхена є одним з найбільш завантажених у Німеччині.

Нагадаємо, наприкінці серпня Національна служба повітряного руху Британії обмежила рух літаків через технічний збій, внаслідок якого десятки рейсів по всій Європі були затримані або скасовані.

Масштабні перебої у роботі британських аеропортів спричинила помилка з імовірністю "один до 15 мільйонів".