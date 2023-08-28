Через комп'ютерний збій у Британії масово затримуються авіарейси по всій Європі

Національна служба повітряного руху Великої Британії (NATS) в понеділок обмежила рух літаків через технічний збій, у результаті якого десятки рейсів по всій Європі були затримані або скасовані.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У результаті збою NATS була змушена застосувати обмеження руху "для підтримання безпеки".

"Поки наші інженери не вирішать цю проблему, плани польотів вводяться вручну, а це означає, що ми не можемо обробляти їх у тому ж обсязі... Наші технічні експерти розглядають усі можливі рішення, щоб виправити це якомога швидше", – заявили у службі.

Ірландська служба управління повітряним рухом AirNav Ireland заявила, що проблема, яка виникла під час державного свята в деяких частинах Великої Британії, призвела до "значних затримок рейсів по всій Європі, які прямують до, з або через повітряний простір Британії".

Пасажири авіарейсів у соцмережах писали, як вони застрягли у літаках на злітній смузі в очікуванні зльоту або затримуються в будівлях аеропортів в Іспанії, Португалії, Греції, Ізраїлі та інших країнах.

За словами одного зі свідків Reuters, якого протримали на злітній смузі в Будапешті протягом двох годин, перш ніж висадити з літака, йому повідомили, що їхній рейс може затриматись на 8-12 годин.

У лютому цього року, нагадаємо, подібна ситуація спіткала пасажирів німецької авіакомпанії Lufthansa, яка зазнала глобального збою в ІТ-системах.