На вокзале Мюнхена поезда остановились на несколько часов из-за аварии
Четверг, 7 сентября 2023, 19:34
В Германии в четверг, 7 сентября, движение большинства поездов на главном вокзале Мюнхена было приостановлено на несколько часов из-за повреждения контактной сети.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой DPA.
"Сейчас невозможно предсказать, когда движение поездов будет восстановлено", – сообщил немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.
В вестибюле вокзала собралась огромная толпа людей.
Главный вокзал Мюнхена является одним из самых загруженных в Германии.
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