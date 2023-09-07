На вокзале Мюнхена поезда остановились на несколько часов из-за аварии

В Германии в четверг, 7 сентября, движение большинства поездов на главном вокзале Мюнхена было приостановлено на несколько часов из-за повреждения контактной сети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой DPA.

"Сейчас невозможно предсказать, когда движение поездов будет восстановлено", – сообщил немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

В вестибюле вокзала собралась огромная толпа людей.

Elke Richter/dpa

Главный вокзал Мюнхена является одним из самых загруженных в Германии.

Напомним, в конце августа Национальная служба воздушного движения Британии ограничила движение самолетов из-за технического сбоя, в результате которого десятки рейсов по всей Европе были задержаны или отменены.

Масштабные перебои в работе британских аэропортов вызвала ошибка с вероятностью "один к 15 миллионам".