КНДР заявила, що спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю

Північнокорейське державне агентство ЦТАК повідомило про те, що Північна Корея в середу спустила на воду новий "тактичний атомний підводний човен корейського типу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

На церемонії спуску субмарини на воду був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

Новий підводний човен "буде виконувати свою бойову місію як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР", сказав Кім під час церемонії.

Підводний човен, названий "Герой Кім Кун Ок", ознаменує "початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР", повідомляє ЦТАК.

фото KCNA/Reuters

"Немає місця для відступу в прагненні до розширення військово-морського суднобудування, оскільки це є першочерговим завданням, яке має бути виконане в обов'язковому порядку", – сказав Кім.

Ця заява пролунала після того, як Північна Корея заявила, що на вихідних вона змоделювала ракетно-ядерну атаку, щоб попередити Сполучені Штати про "небезпеку ядерної війни".

Ця симуляція була відповіддю на спільні військові навчання, проведені Сполученими Штатами і Південною Кореєю на початку тижня, повідомило тоді ЦТАК.

Президенти США і Південної Кореї пообіцяли посилити військову співпрацю після травневого саміту в Сеулі, а також після того, як Північна Корея провела більше десятка ракетних випробувань цього року, порівняно з чотирма випробуваннями в 2020 році і вісьмома в 2021 році.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що очікувана зустріч між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним для надання військової підтримки Москві у її агресії проти України стане "великою помилкою".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з президентом Владіміром Путіним і обговорити можливість постачання РФ більшої кількості зброї для війни в Україні.