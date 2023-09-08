КНДР заявила, что спустила на воду субмарину с тактическим ядерным оружием

Северокорейское государственное агентство сообщило о том, что Северная Корея в среду спустила на воду новую "тактическую атомную подводную лодку корейского типа".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

На церемонии спуска субмарины на воду присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Новая подводная лодка "будет выполнять свою боевую миссию как один из основных подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР", сказал Ким во время церемонии.

Подводная лодка, названная "Герой Ким Кун Ок", ознаменует "начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР", сообщило агентство.

фото KCNA/Reuters

"Нет места для отступления в стремлении к расширению военно-морского судостроения, поскольку это является первоочередной задачей, которая должна быть выполнена в обязательном порядке", – сказал Ким.

Это заявление прозвучало после того, как Северная Корея заявила, что на выходных она смоделировала ракетно-ядерную атаку, чтобы предупредить Соединенные Штаты об "опасности ядерной войны".

Эта симуляция была ответом на совместные военные учения, проведенные Соединенными Штатами и Южной Кореей в начале недели, заявили тогда в Пхеньяне.

Президенты США и Южной Кореи пообещали усилить военное сотрудничество после майского саммита в Сеуле, а также после того, как Северная Корея провела более десятка ракетных испытаний в этом году, по сравнению с четырьмя испытаниями в 2020 году и восемью в 2021 году.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила, что ожидаемая встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным для оказания военной поддержки Москве в ее агрессии против Украины станет "большой ошибкой".

Ранее в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможность поставки РФ большего количества оружия для войны в Украине.