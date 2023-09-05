NYT: Кім Чен Ин приїде до Путіна для розмов про поставки зброї в РФ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з президентом Владіміром Путіним і обговорити можливість постачання РФ більшої кількості зброї для війни в Україні та інші питання військової співпраці.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє New York Times з посиланням на посадовців США і країн-союзників.

Кім здійснить рідкісну вилазку зі своєї країни і поїде з Пхеньяна, столиці Північної Кореї, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока на тихоокеанському узбережжі Росії, де він зустрінеться з Путіним.

Путін хоче, щоб пан Кім погодився надіслати Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів, повідомили офіційні особи. Кім також прагне отримати продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.

Обидва лідери відвідають кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці, де візьмуть участь у Східному економічному форумі, який пройде з 10 по 13 вересня. Кім також планує відвідати 33-й причал, де пришвартовані кораблі Тихоокеанського флоту Росії.

У середу Білий дім попередив, що Путін і Кім обмінялися листами, в яких обговорювалася можлива угода про постачання зброї. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військового співробітництва між двома країнами "активно просуваються". Американські посадовці відмовилися надати більш детальну інформацію про стан особистих зв'язків між лідерами, які вважаються супротивниками Сполучених Штатів.

Нова інформація про заплановану зустріч між ними виходить далеко за рамки попереднього попередження.

У той час як Білий дім відмовився обговорювати нові розвідувальні дані, Адрієнн Вотсон, прес-секретар Ради національної безпеки, визнала, що Сполучені Штати очікують "дипломатичної взаємодії на рівні лідерів" з питання продажу зброї між Росією і Північною Кореєю, що має відбутися.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією щодо озброєнь і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе, не надавати і не продавати зброю Росії", – сказала вона.

Однією з можливих зупинок Кіма після Владивостока, за словами одного з посадовців, є космодром "Східний", центр космічних запусків, який був місцем зустрічі у квітні 2022 року між Путіним і авторитарним лідером Білорусі Александром Лукашенком. Іншою можливою зупинкою для Кіма є Москва, сказав посадовець.

Ідея візиту до Росії виникла після поїздки Сергєя Шойгу, міністра оборони Росії, до Північної Кореї в липні на святкування Кімом 70-ї річниці "перемоги" над військами Південної Кореї і США в Корейській війні, повідомили офіційні особи.

Кім провів Шойгу на виставку озброєння і військової техніки, яка включала балістичні ракети, заборонені Організацією Об'єднаних Націй.

Під час зустрічі Кім представив Шойгу варіанти розширення військового співробітництва і попросив Путіна відвідати Північну Корею, повідомили офіційні особи. Тоді Шойгу зробив зустрічну пропозицію, запропонувавши Кіму приїхати до Росії.

Минулого тижня у Міністерстві оборони США закликали Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати їй зброю для війни проти України.

Раніше американська розвідка заявила, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.