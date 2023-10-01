Президентка Словаччини про результати виборів: Я доручу формування уряду переможцю

Президентка Словаччини Зузана Чапутова прокоментувала результати дострокових парламентських виборів, на яких перемогу здобула партія Smer-SD на чолі з експрем’єром Робертом Фіцо.

Про це Чапутова написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми прокинулися від змін, які принесли дострокові загальні вибори. Вони були вільними, демократичними і створили реальний образ нашого суспільства", – зазначила вона.

За словами словацької президентки, висока явка виборців свідчить про те, "що нам не байдуже майбутнє Словаччини".

Вона висловила сподівання, що партії, які здобули найвищу підтримку, "усвідомлюють свою частку відповідальності".

"Звичайно, найбільша відповідальність за майбутній розвиток подій лежить на переможці виборів…У дусі нашої конституційної традиції, завтра я доручу формування уряду переможцю виборів", – підкреслила Чапутова.

Словацький експрем'єр Роберт Фіцо та очолювана ним політсила SMER-SD отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи.

Після оголошення результатів Фіцо повторив свої заяви про наміри припинити надавати допомогу Україні.

Про можливі коаліційні розклади в Словаччині читайте у статті "ЄвроПравди" Зупинити проросійський реванш.