Президент Словакии о результатах выборов: Я поручу формирование правительства победителю

Президент Словакии Зузана Чапутова прокомментировала результаты досрочных парламентских выборов, на которых победу одержала партия Smer-SD во главе с экс-премьером Робертом Фицо.

Об этом Чапутова написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы проснулись от изменений, которые принесли досрочные всеобщие выборы. Они были свободными, демократическими и создали реальный образ нашего общества", – отметила она.

По словам словацкого президента, высокая явка избирателей свидетельствует о том, "что нам не безразлично будущее Словакии".

Она выразила надежду, что партии, которые получили самую высокую поддержку, "осознают свою долю ответственности".

"Конечно, наибольшая ответственность за будущее развитие событий лежит на победителе выборов...В духе нашей конституционной традиции, завтра я поручу формирование правительства победителю выборов", – подчеркнула Чапутова.

Словацкий экс-премьер Роберт Фицо и возглавляемая им политсила SMER-SD получили больше голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу.

После выборов он повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

О возможных коалиционных раскладах в Словакии читайте в статье ЕвроПравды Остановить пророссийский реванш.