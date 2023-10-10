Парламент Грузії не засуджуватиме наміри РФ створити базу для флоту в Абхазії

Парламент Грузії не збирається засуджувати наміри Росії створити військово-морську базу в невизнаній Абхазії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив перший віцеспікер парламенту Грузії від правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Вольський, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, парламентська більшість "не буде навіть розглядати" проєкт резолюції, що засуджує плани Москви з передислокації частини кораблів Чорноморського флоту РФ з анексованого Севастополя та Новоросійська в абхазький порт Очамчира.

"Грузія перебуває в надскладному становищі в умовах окупації Росією Абхазії та Південної Осетії", – заявив Вольський, додавши, що за таких обставин ухвалювати таку резолюцію, на думку правлячої партії, "було б провокацією".

Він також заявив, що заява "президента" самопроголошеної Абхазії Аслана Бжанія про розробку таких планів після зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним ще не означає будівництва в Очамчирському порту бази ВМФ РФ, посилаючись на те, що аналогічні заяви Москва "робила ще 2009 року".

"Відтоді в Очамчирі не було проведено жодних робіт із поглиблення морського дна або будівництва інфраструктури, необхідної для військово-морської бази", – зазначив Вольський.

Незалежна депутатка Теона Акубардія та її колеги по опозиційній фракції "За Грузію" підготували проєкт резолюції, де засуджують окупацію Москвою суверенної території Грузії в Абхазії та Південній Осетії, так само як і її мілітаризацію, яка прямо загрожує національній безпеці Грузії, безпеці чорноморського регіону і всього євроатлантичного співтовариства.

Раніше грузинська президентка Саломе Зурабішвілі звернулась до міжнародної спільноти із закликом відреагувати на наміри Росії створити військово-морську базу в невизнаній Абхазії.

Перед цим лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія в інтерв’ю газеті "Известия" заявив, що Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії.

У грузинському МЗС назвали ці дії грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

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