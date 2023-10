Президентка Грузії вимагає від світу засудити плани РФ щодо бази для флоту в Абхазії

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі звернулась до міжнародної спільноти із закликом відреагувати на наміри Росії створити військово-морську базу в невизнаній Абхазії.

Про це Зурабішвілі написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Незаконний крок Росії щодо створення постійної військово-морської бази в Очамчире, суверенній території Грузії, становить пряму загрозу для Грузії, наших європейських прагнень та безпеці Чорного моря", – зазначила президентка Грузії.

Вона закликала міжнародне співтовариство "рішуче відреагувати, засудивши цю кричущу провокацію".

Russia’s illegal move to establish a permanent naval military base in Ochamchire,🇬🇪's sovereign territory, constitutes a direct threat to 🇬🇪,

our 🇪🇺 aspirations & the #BlackSea security



I call on the international community to firmly react, condemning this blatant provocation