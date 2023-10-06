Президентка Грузії вимагає від світу засудити плани РФ щодо бази для флоту в Абхазії

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі звернулась до міжнародної спільноти із закликом відреагувати на наміри Росії створити військово-морську базу в невизнаній Абхазії.

Про це Зурабішвілі написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Незаконний крок Росії щодо створення постійної військово-морської бази в Очамчире, суверенній території Грузії, становить пряму загрозу для Грузії, наших європейських прагнень та безпеці Чорного моря", – зазначила президентка Грузії.

Вона закликала міжнародне співтовариство "рішуче відреагувати, засудивши цю кричущу провокацію".

Russia’s illegal move to establish a permanent naval military base in Ochamchire,🇬🇪's sovereign territory, constitutes a direct threat to 🇬🇪,

our 🇪🇺 aspirations & the #BlackSea security



I call on the international community to firmly react, condemning this blatant provocation — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 6, 2023

Раніше лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія в інтерв’ю газеті "Известия" заявив, що Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії.

У грузинському МЗС назвали ці дії грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

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