Словаччина: партія із "золотою акцією" у формуванні уряду почне переговори з антиукраїнським Фіцо

Словацька партія "Голос", яка має "золоту акцію" у формуванні будь-якого уряду після виборів, вирішив погодитися на переговори з антиукраїнською партією-переможицею Smer-SD та проросійською SNS.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Члени правління партії "Голос" понад годину вели перемовини між собою щодо того, з ким починати коаліційні перемовини.

"Правління одностайно вирішило, що "Голос" буде вести подальші перемовини щодо урядової коаліції зі Smer та SNS", – оголосив її лідер, експрем’єр Петер Пеллегріні.

Також з цього часу "Голос" припиняє неформальні перемовини з іншими політсилами.

Пеллегріні висловив очікування, що Smer та SNS зі свого боку також підтвердять готовність до переговорів.

"Результатом переговорів має бути коаліційна угода, яка визначить розподіл міністерських портфелів та пріоритети майбутньої коаліції", – додав він. Пеллегріні утримався від коментарів, які портфелі можуть отримати представники "Голосу".

"Словацькі виборці визначили, що явним переможцем є Smer, а "Голос" отримала третє місце", – зазначив Пеллегріні, коментуючи партійне рішення.

Він також зазначив, що "альянс лібералів і консерваторів означав би конфлікти", і такий уряд був би нестабільним, а продовження такої ситуації – не те, що потрібно Словаччині.

З його коментарів також випливає, що Пеллегріні не претендує на прем’єрську посаду у такому форматі коаліції і не висував це як умову переговорів.

"Якби громадяни хотіли бачити Петера Пеллегріні прем’єром – у них була можливість проголосувати так, щоб "Голос" виграв вибори. Але вони визначили переможцем Smer", – сказав він.

Нагадаємо, лідер партії-переможиці виборів, антиукраїнський експрем'єр Роберт Фіцо 2 жовтня отримав два тижні на формування уряду.

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