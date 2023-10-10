Словакия: партия с "золотой акцией" начнет переговоры о коалиции с антиукраинским Фицо

Словацкая партия "Голос", которая имеет "золотую акцию" в формировании любого правительства после выборов, решила согласиться на переговоры с антиукраинской партией-победительницей Smer-SD и пророссийской SNS.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Члены правления партии "Голос" более часа вели переговоры между собой относительно того, с кем начинать коалиционные переговоры.

"Правление единогласно решило, что "Голос" будет вести дальнейшие переговоры о правительственной коалиции со Smer и SNS", – объявил ее лидер, экс-премьер Петер Пеллегрини.

Также с этого времени "Голос" прекращает неформальные переговоры с другими политсилами.

Пеллегрини выразил ожидание, что Smer и SNS со своей стороны также подтвердят готовность к переговорам.

"Результатом переговоров должно быть коалиционное соглашение, которое определит распределение министерских портфелей и приоритеты будущей коалиции", – добавил он. Пеллегрини воздержался от комментариев, какие портфели могут получить представители "Голоса".

"Словацкие избиратели определили, что явным победителем является Smer, а "Голос" получила третье место", – отметил Пеллегрини, комментируя партийное решение.

Он также отметил, что "альянс либералов и консерваторов означал бы конфликты", и такое правительство было бы нестабильным, а продолжение такой ситуации – не то, что нужно Словакии.

Из его комментариев также следует, что Пеллегрини не претендует на премьерский пост в таком формате коалиции и не выдвигал это как условие переговоров.

"Если бы граждане хотели видеть Петера Пеллегрини премьером – у них была возможность проголосовать так, чтобы "Голос" выиграл выборы. Но они определили победителем Smer", – сказал он.

Напомним, лидер партии-победительницы выборов, экс-премьер Роберт Фицо 2 октября получил две недели на формирование правительства.

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