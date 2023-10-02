Лідер антиукраїнської партії Словаччини отримав два тижні на формування уряду

Президентка Словаччини Зузана Чапутова в понеділок, як і очікувалось, доручила мандат на формування нового уряду Роберту Фіцо – лідеру партії Smer-SD, яка здобула перемогу на парламентських виборах 30 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок Фіцо провів коротку зустріч із Чапутовою, яка має повноваження давати мандат на формування кабінету міністрів після виборів.

"Ми домовилися про двотижневий термін, який я матиму у своєму розпорядженні для формування уряду. Це буде непростий процес, але ми зробимо все можливе", – сказав лідер Smer-SD журналістам після зустрічі.

Водночас словацька президентка також сказала, що проведе переговори з іншими партійними лідерами, які можуть теоретично претендувати на посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, партія Фіцо Smer-SD, всупереч екзитполам, стала переможцем дострокових парламентських виборів у Словаччині з майже 23% голосів, помітно випередивши найближчого конкурента – ліберальну партію "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечки з 18%.

Під час передвиборної кампанії Фіцо – двічі експрем’єр Словаччини, який пішов у відставку після резонансного вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка у 2018 році – критикував допомогу Україні та обіцяв сприяти мирним переговорам між Києвом і Москвою.

У своїй передвиборчій кампанії він також закликав до жорсткіших заходів проти нелегальної міграції та стримування різкого зростання вартості життя.

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