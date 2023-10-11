Пашинян: Вірменія готова відкрити дороги для Азербайджану й Туреччини

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прокоментував заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Анкара готова розвивати відносини з Єреваном, якщо той відкриє Зангезурський коридор.

Як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Громадському телебаченню Вірменії, повідомляє News.am.

За словами Пашиняна, Єреван готовий і зацікавлений у відкритті регіональних комунікацій, що повинно відбутися на основі суверенітету і юрисдикції Вірменії, а також на основі принципу рівності і взаємності.

"Це означає, що жодна третя сила не повинна мати контролю над будь-якою територією Вірменії. При перетині кордону Вірменії повинні діяти її прикордонні та митні служби. Нам кажуть, що в тристоронній заяві написано, що безпеку має забезпечувати РФ, а я кажу, що такого там немає", – зазначив Пашинян.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, на яких натякнув на перспективу створення сухопутного коридору між країнами через Вірменію, яка виступає проти цієї ідеї.

Ідея так званого Зангезурського коридору дасть Азербайджану безперешкодний доступ до Нахічеванської Автономної Республіки без вірменських контрольно-пропускних пунктів через провінцію Сюнік у Вірменії.

Єреван постійно заперечував проти цього, стверджуючи, що "логіка коридору" відхиляється від тристоронньої заяви про припинення вогню, після закінчення другої Карабаської війни.

Єреван називає неприйнятним нав'язування Вірменії екстериторіального коридору, який пройде через її територію, але буде поза її контролем.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, і оголосив про її закінчення наступного дня.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.