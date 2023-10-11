Пашинян: Армения готова открыть дороги для Азербайджана и Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара готова развивать отношения с Ереваном, если тот откроет Зангезурский коридор.

Как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Общественному телевидению Армении, сообщает News.am.

По словам Пашиняна, Ереван готов и заинтересован в открытии региональных коммуникаций, что должно произойти на основе суверенитета и юрисдикции Армении, а также на основе принципа равенства и взаимности.

"Это означает, что ни одна третья сила не должна иметь контроля над любой территорией Армении. При пересечении границы Армении должны действовать ее пограничные и таможенные службы. Нам говорят, что в трехстороннем заявлении написано, что безопасность должна обеспечивать РФ, а я говорю, что такого там нет", – отметил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых намекнул на перспективу создания сухопутного коридора между странами через Армению, которая выступает против этой идеи.

Идея так называемого Зангезурского коридора даст Азербайджану беспрепятственный доступ к Нахичеванской Автономной Республике без армянских контрольно-пропускных пунктов через провинцию Сюник в Армении.

Ереван постоянно возражал против этого, утверждая, что "логика коридора" отклоняется от трехстороннего заявления о прекращении огня, после окончания второй Карабахской войны.

Ереван называет неприемлемым навязывание Армении экстерриториального коридора, который пройдет через ее территорию, но будет вне ее контроля.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, и объявил о ее окончании на следующий день.

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