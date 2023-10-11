Глава Пентагону назвав 5 причин, чому захист України має значення

Глава Міноборони США Ллойд Остін під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" в середу в Брюсселі навів п'ять причин, чому боротьба України проти російського вторгнення має значення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Усі тут розуміють ставки… і чому боротьба України за захист має значення. Україна має значення, тому що війна за вибором Путіна є великою та гострою загрозою безпеці в Європі", – сказав Остін.

По-друге, за його словами, Україна має значення, оскільки російська агресія явно кидає виклик американським союзникам по НАТО.

По-третє, Україна має значення, оскільки російські звірства проти мирного населення кривдять спільні цінності та загрожують верховенству права.

По-четверте, Україна має значення, тому що російські напади на українське зерно свідомо спричиняють голод і страждання невинних людей у ​​всьому світі.

По-п’яте, Україна має значення, тому що якщо великі держави зможуть безкарно вторгнутися до своїх мирних і демократичних сусідів, це зруйнує заснований на правилах порядок, який зробив світ набагато безпечнішим після закінчення Другої світової війни.

"Це те, що знову об’єднало нас. І, як я вже казав раніше, я продовжую твердо вірити, що наша підтримка сил свободи в Україні буде міцною в будь-яку пору року чи будь-яку бурю", – зазначив глава Пентагону.

У своєму виступі він також оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 200 мільйонів доларів.

Вже повідомляли, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку.

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