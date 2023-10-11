Глава Пентагона назвал пять причин, почему защита Украины имеет значение
Глава Минобороны США Ллойд Остин во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" в среду в Брюсселе привел пять причин, почему имеет значение борьба Украины против российского вторжения.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Все здесь понимают ставки... и почему борьба Украины за защиту имеет значение. Украина имеет значение, потому что война по выбору Путина является большой и острой угрозой безопасности в Европе", – сказал Остин.
Во-вторых, по его словам, Украина имеет значение, поскольку российская агрессия явно бросает вызов американским союзникам по НАТО.
В-третьих, Украина имеет значение, поскольку российские зверства против мирного населения оскорбляют общие ценности и угрожают верховенству права.
В-четвертых, Украина имеет значение, потому что российские нападения на украинское зерно сознательно вызывают голод и страдания невинных людей во всем мире.
В-пятых, Украина имеет значение, потому что если великие державы смогут безнаказанно вторгнуться к своим мирным и демократическим соседям, это разрушит основанный на правилах порядок, который сделал мир намного безопаснее после окончания Второй мировой войны.
"Это то, что вновь объединило нас. И, как я уже говорил ранее, я продолжаю твердо верить, что наша поддержка сил свободы в Украине будет крепкой в любое время года или любую бурю", – отметил глава Пентагона.
В своем выступлении он также объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью в 200 миллионов долларов.
Уже сообщалось, что этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете.
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