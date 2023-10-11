США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 200 мільйонів доларів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив, відкриваючи 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Остін сказав, що очікує, що на зустрічі низка країн оголосять про нові пакети допомоги для України.

"Я гордий оголосити, що США надають свій останній пакет безпекової допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів", – сказав міністр.

За його словами, пакет включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.

"Це збільшує загальні американські зобов’язання до 43,9 млрд доларів з початку путінської війни", – сказав Остін.

Вже повідомлялося, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Вони дозволяють відправляти Києву зброю та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти шатдауну.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України.

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