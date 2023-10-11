У НАТО вважають, що РФ бракує боєприпасів для значної наступальної операції цього року

У НАТО не думають, що до кінця року РФ буде здатна на значну наступальну операцію через те, що її оборонна промисловість все ще не здатна задовольнити вимоги воєнного часу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

"Ми знаємо, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі, і вона, швидше за все, не зможе провести цього року значну наступальну операцію", – сказав він.

Посадовець додав, що незважаючи на мобілізацію своєї оборонної промисловості, РФ все ще не в змозі задовольнити вимоги воєнного часу, і для підтримки навіть скромної наступальної операції їй доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона отримує від Ірану.

"І тоді Путіну також доведеться віддати наказ про обов'язкову мобілізацію", – додав він.

"Незважаючи на це він, швидше за все, залишається впевненим, що Росія може завдати військової поразки Україні, принаймні на сході, хоча, схоже, його генерали не завжди адекватно інформують його про реальний стан справ на місцях", – зазначив посадовець.

Також, за його словами, Росії бракує маневрених підрозділів, необхідних для успішних великих наступальних операцій. "Замість цього, під політичним тиском, вони віддають накази недосвідченим підрозділам для досягнення нереалістичних цілей", – сказав представник НАТО.

За його словами, однак дуже небезпечно недооцінювати Росію: "Минулого року вони мобілізували 300 000 військових і вони продемонстрували готовність понести багато, багато втрат".

З іншого боку в НАТО очікують, що український наступ продовжиться, але тактика може змінитися.

"Українці дуже добре знають свою територію і знають, якими будуть наслідки зими. І тому я очікую, що вони продовжать свій наступ" – резюмував він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський отримав запевнення від союзників під час засідання у форматі "Рамштайн" в середу, що підтримка України продовжиться попри складну ситуацію в Ізраїлі.

Згідно із повідомленням Офісу президента України, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.