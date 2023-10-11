В НАТО считают, что РФ не хватает боеприпасов для значительной наступательной операции в этом году

В НАТО не думают, что до конца года РФ будет способна на значительную наступательную операцию из-за того, что ее оборонная промышленность все еще не способна удовлетворить требования военного времени.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.

"Мы знаем, что Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении, и она, скорее всего, не сможет провести в этом году значительную наступательную операцию", – сказал он.

Чиновник добавил, что несмотря на мобилизацию своей оборонной промышленности, РФ все еще не в состоянии удовлетворить требования военного времени, и для поддержки даже скромной наступательной операции ей придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что она получает от Ирана.

"И тогда Путину также придется отдать приказ об обязательной мобилизации", – добавил он.

"Несмотря на это он, скорее всего, остается уверенным, что Россия может нанести военное поражение Украине, по крайней мере на востоке, хотя, похоже, его генералы не всегда адекватно информируют его о реальном положении дел на местах", – отметил чиновник.

Также, по его словам, России не хватает маневренных подразделений, необходимых для успешных крупных наступательных операций. "Вместо этого, под политическим давлением, они отдают приказы неопытным подразделениям для достижения нереалистичных целей", – сказал представитель НАТО.

По его словам, однако очень опасно недооценивать Россию: "В прошлом году они мобилизовали 300 000 военных и они продемонстрировали готовность понести много, много потерь".

С другой стороны в НАТО ожидают, что украинское наступление продолжится, но тактика может измениться.

"Украинцы очень хорошо знают свою территорию и знают, какими будут последствия зимы. И поэтому я ожидаю, что они продолжат свое наступление" – резюмировал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский получил заверения от союзников во время заседания в формате "Рамштайн" в среду, что поддержка Украины продолжится несмотря на сложную ситуацию в Израиле.

Согласно сообщению Офиса президента Украины, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.