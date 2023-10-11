Зеленського запевнили на "Рамштайні", що Україну "не кинуть" через Ізраїль 

Президент Володимир Зеленський отримав запевнення від союзників під час засідання у форматі "Рамштайн" в середу, що підтримка України продовжиться попри складну ситуацію в Ізраїлі.

Про це Зеленський сказав на брифінгу з прем’єром Бельгії в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорили детально і з міністром (оборони США. – Ред.) Остіном, і з усіма міністрами "Рамштайну", з усіма партнерами, командувачами те, що Україні потрібно… Ми порушували питання щодо дуже напруженої ситуації в Ізраїлі і як це може впливати. Авжеж партнери запевняють, що Україна все одно буде отримувати допомогу, ніхто не буде кидати Україну", – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що "ми віримо нашим партнерам".

"Але без сумніву можу сказати: чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу і це абсолютно зрозуміло", – підкреслив Зеленський.

Згідно із повідомленням Офісу президента України, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

Остін в середу оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила, що попри складну безпекову ситуацію на Близькому Сході війна в Україні залишається в центрі уваги Заходу.