Ізраїль показав міністрам країн НАТО нецензуроване відео розправи ХАМАС над своїми громадянами

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант на зустрічі з міністрами країн НАТО у Брюсселі показав їм нецензуровані відео з кадрами розправи бойовиків ХАМАС над мешканцями Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel, пише "Європейська правда".

Галант розповів, що детально поінформував союзників з 31 країн-членів Альянсу про те, що сталося, і показав нецензуроване відео з доказами звірств ХАМАС проти людей у поселеннях, куди зайшли бойовики.

"Нам завдали тяжкого удару. Але не думайте – 2023 рік це не 1943. Ми ті самі євреї, але у нас зовсім інші спроможності", – заявив міністр.

Він порівняв угруповання ХАМАС з терористами ІДІЛ.

"ІДІЛ" сектора Гази не буде існувати на наших кордонах. Армія оборони Ізраїлю знищить ХАМАС", – заявив Галант, пригрозивши знайти кожного причетного до вбивств ізраїльтян.

Нагадаємо, у четвер до Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.

Тим часом у Єврокомісії пояснили, чому недоречно порівнювати дії Ізраїлю в Газі та Росії – в Україні.