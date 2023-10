Блінкен прилетів в Ізраїль 

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у четвер в Ізраїль для висловлення підтримки після терористичної атаки ХАМАС.

Про це повідомило видання The Times of Israel, пише "Європейська правда".

В аеропорту Блінкена зустріли декілька офіційних осіб, в тому числі міністр закордонних справ Елі Коен. Держсекретар не зробив заяви для присутніх журналістів.

В Ізраїлі Блінкен має зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями. Речник Держдепу Метью Міллер відзначив, що Блінкен прибув у країну, аби "безпосередньо поспілкуватися з нашими партнерами про ситуацію на місцях і обговорити підтримку США у відповідь на жорстокі терористичні атаки ХАМАС".

.@SecBlinken is in Israel to engage with our partners directly about the situation on the ground and discuss U.S. support as they respond to Hamas’ brutal terrorist attacks. pic.twitter.com/Nj5LhIDIjR