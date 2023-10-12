Блінкен прилетів в Ізраїль 

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у четвер в Ізраїль для висловлення підтримки після терористичної атаки ХАМАС.

Про це повідомило видання The Times of Israel, пише "Європейська правда".

В аеропорту Блінкена зустріли декілька офіційних осіб, в тому числі міністр закордонних справ Елі Коен. Держсекретар не зробив заяви для присутніх журналістів.

В Ізраїлі Блінкен має зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями. Речник Держдепу Метью Міллер відзначив, що Блінкен прибув у країну, аби "безпосередньо поспілкуватися з нашими партнерами про ситуацію на місцях і обговорити підтримку США у відповідь на жорстокі терористичні атаки ХАМАС".

.@SecBlinken is in Israel to engage with our partners directly about the situation on the ground and discuss U.S. support as they respond to Hamas’ brutal terrorist attacks. pic.twitter.com/Nj5LhIDIjR — Matthew Miller (@StateDeptSpox) October 12, 2023

Перед посадкою на літак на базі Ендрюс Блінкен сказав, що він прямує до Ізраїлю з "дуже простим і чітким посланням від імені президента Сполучених Штатів і від імені американського народу, яке полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль".

"Ми підтримуємо ізраїльський народ. Ми прикриваємо його спину сьогодні. Ми будемо прикривати його завтра. Ми будемо підтримувати його кожного дня", – підкреслив держсекретар.

Він повторив, що США рішуче налаштовані забезпечити Ізраїль засобами для самозахисту, прирівнявши рівень жорстокості ХАМАС до рівня терористичної "Ісламської держави".

Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.

Президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

За даними ЗМІ, представники адміністрації Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

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